Про це повідомили в "Чернігівобленерго". Скільки саме діятимуть ці обмеження, поки що невідомо.

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Чому в Чернігівській області ввели аварійні відключення

В акціонерному товаристві "Чернігівобленерго" розповіли, що о 18:46 було отримано команду Регіонального диспетчерського центру Центрального регіону НЕК "Укренерго" стосовно аварійних відключень.

Для недопущення перевантаження в мережі 110 кВ ввести графік аварійних відключень на величину 15 МВт для споживачів Бахмаччини, Ніжинщини та Прилуччини,

– наголосили в "Чернігівобленерго".

Енергетики зазначили, що відключатимуться з 1 до 7 черги графіків аварійних відключень включно. Згодом у компанії додали, що додатково будуть відключення з 8 до 10 черги ГАВ.

"Відповідно відключеними до окремого розпорядження НЕК "Укренерго" залишатимуться усі черги ГАВ зазначених районів", – наголосили в "Чернігівобленерго".

Подивитися інформацію, де саме будуть відключення за адресами можна на сайті "Чернігівобленерго".

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