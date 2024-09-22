Об этом сообщили в "Черниговоблэнерго". Сколько именно будут действовать эти ограничения, пока неизвестно.
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Почему в Черниговской области ввели аварийные отключения
В акционерном обществе "Черниговоблэнерго" рассказали, что в 18:46 была получена команда Регионального диспетчерского центра Центрального региона НЭК "Укрэнерго" относительно аварийных отключений.
Для недопущения перегрузки в сети 110 кВ ввести график аварийных отключений на величину 15 МВт для потребителей Бахмацкой, Нежинской и Прилуцкой громад,
– отметили в "Черниговоблэнерго".
Энергетики отметили, что будут отключаться с 1 до 7 очереди графиков аварийных отключений включительно. Впоследствии в компании добавили, что дополнительно будут отключения с 8 до 10 очереди ГАВ.
"Соответственно отключенными до отдельного распоряжения НЭК "Укрэнерго" будут оставаться все очереди ГАВ указанных районов", – отметили в "Черниговоблэнерго".
Посмотреть информацию, где именно будут отключения по адресам можно на сайте "Черниговоблэнерго".
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К слову, в Укрэнерго также сообщили, что 23 сентября во всех областях Украины не будут вводить графики стабилизационных отключений для потребителей. В то же время в компании призвали граждан не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.