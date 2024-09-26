Пізно увечері 22 вересня росіяни вперше обстріляли Запоріжжя керованими авіабомбами. Це стало сигналом про те, що ворожі снаряди були модернізовані і тепер здатні долати більшу відстань. Це в ефірі одного із телеканалів підтвердив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

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Ворог модифікував КАБи

За словами Волошина, росіяни справді провели зміни у конструкції авіаційних бомб, платформ, які вони запускають. Наразі вони можуть бити КАБами не лише по містах і селищах, розташованих поряд із лінією фронту. Ці бомби вже долітають до середмістя Запоріжжя.

Військовий підкреслив, що від модернізованих КАБів потерпають також такі міста як Краматорськ і Харків. Ворог має достатню кількість цих смертельних і руйнівних снарядів.

До слова, у ніч проти 26 вересня загарбники обстріляли бомбами Запоріжжя. Окупанти влучили по житловій забудові й території одного з промислових підприємств. Внаслідок ворожого удару понівечені приватні будинки. Постраждали 7 людей, зокрема, 14-річний хлопчик.