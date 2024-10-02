Опозиційні російські медіа припускали, що з кожного СІЗО можуть забрати на фронт по сто осіб. А загалом ідеться про 40% із 60 тисяч в'язнів.

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У Кремлі знайшли нове джерело ресурсу для м'ясних штурмів

Путін підписав закон, згідно з яким підсудних зможуть звільняти від кримінальної відповідальності у разі мобілізації або укладання контракту на військову службу,

– наводять дані росЗМІ.

Цікаво, що раніше підписувати контракт з міноборони можна було лише до суду або після. Тепер же підсудних фактично перехоплюватимуть у слідчих. Звісно, вербувальники міноборони мають свою вигоду, адже їм платять премії. Тож вони сперечаються з непоступливими слідчими за в'язнів.

Адвокати, які займаються кримінальними справами, говорять, що більш охоче підписують контракт ті, хто "мотатиме строк" довше, тобто засуджені за тяжкими статтями. Утім, і цей ресурс не є нескінченним.

"Рішення відправляти на війну підсудних говорить про те, що виснажується потік ув'язнених, він уже не такий, як раніше", – неофіційно сказали журналістам у російському генштабі.

Росія зазнає втрат, але кидає у бій нових людей

Новий генсек НАТО Марк Рютте назвав втрати російської армії у війні з Україною. За його словами, щодня кількість ліквідованих сягає близько тисячі солдатів. З початку повномасштабної війни втрати Росії серед особового складу вбитими та пораненими становлять близько 500 тисяч.

1 жовтня Путін підписав наказ про осінній призов. Мають призвати 133 тисячі росіян віком від 18 до 30 років, які не перебувають в запасі. В ISW вважають, що міноборони спонукатиме молодь підписувати контракт.