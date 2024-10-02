Крім того, ЗСУ також знищили чимало ворожої техніки. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
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Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягають:
- особового складу – близько 655 560 (+1130) осіб,
- танків – 8 887 (+4),
- бойових броньованих машин – 17 579 (+32),
- артилерійських систем – 18 869 (+14),
- РСЗВ – 1 204 (+0),
- засоби ППО – 963 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16 348 (+26),
- крилаті ракети – 2 613 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25 692 (+71),
- спеціальна техніка – 3 318 (+4).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Раніше новий генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія щодня втрачає близько 1 тисячі солдатів. Так, в Альянсі оцінюють втрати окупантів як близько 500 тисяч вбитими та пораненими.