Крім того, ЗСУ також знищили чимало ворожої техніки. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягають:

  • особового складу – близько 655 560 (+1130) осіб,
  • танків – 8 887 (+4),
  • бойових броньованих машин – 17 579 (+32),
  • артилерійських систем – 18 869 (+14),
  • РСЗВ – 1 204 (+0),
  • засоби ППО – 963 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 328 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16 348 (+26),
  • крилаті ракети – 2 613 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25 692 (+71),
  • спеціальна техніка – 3 318 (+4).

Втрати Росії у війні
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Раніше новий генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія щодня втрачає близько 1 тисячі солдатів. Так, в Альянсі оцінюють втрати окупантів як близько 500 тисяч вбитими та пораненими.