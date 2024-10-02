Кроме того, ВСУ также уничтожили немало вражеской техники. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения потери России достигают:

личного состава – около 655 560 (+1130) человек,

танков – 8 887 (+4),

боевых бронированных машин – 17 579 (+32),

артиллерийских систем – 18 869 (+14),

РСЗВ – 1 204 (+0),

средства ПВО – 963 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 348 (+26),

крылатые ракеты – 2 613 (+0),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 25 692 (+71),

специальная техника – 3 318 (+4).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Ранее новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия ежедневно теряет около 1 тысячи солдат. Так, в Альянсе оценивают потери оккупантов как около 500 тысяч убитыми и ранеными.