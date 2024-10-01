Об этом в интервью рассказал заместитель командира штурмового полка "Сафари" бригады "Лють" Богдан Кушнир ("Гриз"). В то же время он добавил, что у россиян еще есть определенный запас сил на этот год, чтобы наступать широким фронтом.

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Во время какой битвы россияне понесли наибольшие потери

Самой ужасной для россиян была битва за Бахмут. Богдан Кушнир объяснил, что это подтверждал сам основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, который тогда признал, что только среди его подчиненных есть более 20 тысяч погибших.

Про нынешнее лето пишут, что оно одно из самых кровавых, если не самым кровавым. А вот я думаю, эта бахмутская операция для России стала самой кровавой. Думаю, и Авдеевка стоит рядом,

– добавил военный.

"Гриз" также объяснил, что на одного "двухсотого", как правило, приходится трое раненых. Это приблизительная статистика, которая была отработана во время Второй мировой войны.

Сейчас в войне задействована масса средств поражения. Поэтому я думаю, что это соотношение может доходить до одного к десяти,

– подытожил Кушнир.

Однако россияне все еще имеют запас сил – это обусловлено в частности тем, что противник мотивирован большим денежным вознаграждением за участие в войне.