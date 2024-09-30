Последний раз такие большие колонны фиксировались в 2023 году, когда враг перебрасывал силы и средства в район Авдеевки с Запорожского направления. Куда сейчас отправляет, предположил 24 Каналу советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Андрющенко рассказал, что вражеские колонны заезжают непосредственно с территории России и транзитом движутся на усиление в район Угледара и Курахово.

Следует отметить, что начали опустошаться подготовительные лагеря, расположены в Мариупольском и Бердянских районах вдоль Азовского моря, где готовят новых контрактников.

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Также, по словам советника мэра Мариуполя, оккупанты сократили срок подготовки почти до недели. Всех снимают и перебрасывают непосредственно на Угледарское направление.

Вероятно, россияне давят и будут еще сильнее, учитывая ситуацию в Угледаре, поэтому бросают туда все резервы. Последнюю неделю нет никаких перемещений, о которых вообще стоит вспоминать,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

По предварительным подсчетам, количество российской группировки вокруг Угледара выросло на 5 тысяч благодаря новоприбывшим. Столько же россияне смогли собрать в августе, когда начали накопление в Никольской и Розовской громадах. Это все враг бросил на Угледарский отрезок.

Обратите внимание! В Мариуполе 5 детей в возрасте от 10 до 14 лет подорвались на мине, трое из них в тяжелом состоянии. Российские оккупанты пытались скрыть этот инцидент, но позже признали его. Андрющенко рассказал, как это произошло.