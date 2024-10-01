Про це в інтерв'ю розповів заступник командира штурмового полку "Сафарі" бригади "Лють" Богдан Кушнір ("Гриз"). Водночас він додав, що в росіян ще є певний запас сил на цей рік, щоб наступати широким фронтом.

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Під час якої битви росіяни зазнали найбільших втрат

Найжахливішою для росіян була битва за Бахмут. Богдан Кушнір пояснив, що це підтверджував сам засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин, який тоді визнав, що лише серед його підлеглих є понад 20 тисяч загиблих.

Про теперішнє літо пишуть, що воно одне з найбільш кривавих, якщо не найкривавішим. А ось я думаю, оця бахмутська операція для Росії стала найбільш кривавою. Думаю, й Авдіївка стоїть поруч,

– додав військовий.

"Гриз" також пояснив, що на одного "двохсотого", як правило, припадає троє поранених. Це приблизна статистика, яка була відпрацьована під час Другої світової війни.

Зараз у війні залучена маса засобів ураження. Тому я думаю, що це співвідношення може доходити до одного до десяти,

– підсумував Кушнір.

Однак росіяни все ще мають запас сил – це обумовлено зокрема тим, що противник вмотивований великою грошовою винагородою за участь у війні.