Об этом заявил новый генсек НАТО Марк Рютте во время своей первой пресс-конференции на новой должности сегодня, 1 октября. Он заявил, что с начала полномасштабной войны потери России среди личного состава убитыми и ранеными составляют около 500 тысяч.

Смотрите также Еще 1370 оккупантов и более 260 единиц техники: потери врага на 1 октября

Рютте рассказал о потерях России в войне

Бесспорно Украина ведет эту войну самообороны. Я абсолютно поражен тем, как много делает Украина. Они показали свою смелость, свой творческий подход, они отодвигают российские силы,

– подчеркнул новый генсек Альянса.

По его словам, по состоянию на сегодня ситуация на фронте остается сложной. С одной стороны Вооруженные Силы Украины заняли часть Курской области, но с другой – российские захватчики достигли определенного прогресса на поле боя. Однако они заплатили за это высокую цену.

"Цифры мы также имеем. Российские потери – 1 тысяча убитых или раненых солдат в день. Это означает, что примерно 500 тысяч были убиты или ранены. Это существенно важно для продолжения российской войны", – отметил Рютте.

Чиновник также анонсировал увеличение помощи нашему государству "на миллиарды". Так, уже в октябре 2024 года западные лидеры встретятся в формате "Рамштайн", чтобы обсудить насущные потребности Киева и скоординировать поддержку в дальнейшем.