Кадры успешной работы опубликовали в телеграм-канале бригады. Как отметили бойцы, российскую колонну разбили на Харьковском направлении.

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Третья штурмовая "разобрала" колонну вражеской техники

Бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают давать достойный отпор оккупантам. Так, на Харьковском направлении украинские защитники уничтожили очередную колонну российской техники.

Оккупанты в очередной раз поехали на штурм, применив танк и 2 ББМ. Однако украинские защитники успешно уничтожили колонну техники.

Точные попадания и броня остановила движение. На открытой местности выполнили контрольные поражения и окончательно разобрали колонну,

– говорится в заметке к видео.

На Харьковском направлении уничтожили российскую колонну техники: смотрите видео

К слову, с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 639 480 оккупантов и уничтожили немало единиц техники: