Таким образом общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составляют уже 639 480 человек как убитыми, так и ранеными.

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Потери врага по состоянию на 20 сентября

Личного состава – около 639 480 (+1340),

танков – 8 725 (+20),

боевых бронированных машин – 17 132 (+39),

артиллерийских систем – 18 212 (+35),

РСЗВ – 1 189 (+0),

средств ПВО – 949 (+2),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 328 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 15 469 (+52),

крылатых ракет – 2 593 (+1),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 24 898 (+59),

специальной техники – 3 115 (+6).

Потери врага на 20 сентября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Отметим, что данные Генштаба являются приблизительными, ведь в состоянии активных боевых действий невозможно определить точное количество врат врага.