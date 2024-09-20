Таким образом общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составляют уже 639 480 человек как убитыми, так и ранеными.

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Потери врага по состоянию на 20 сентября

  • Личного состава – около 639 480 (+1340),
  • танков – 8 725 (+20),
  • боевых бронированных машин – 17 132 (+39),
  • артиллерийских систем – 18 212 (+35),
  • РСЗВ – 1 189 (+0),
  • средств ПВО – 949 (+2),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 328 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 15 469 (+52),
  • крылатых ракет – 2 593 (+1),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24 898 (+59),
  • специальной техники – 3 115 (+6).

Потери врага на 20 сентября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Отметим, что данные Генштаба являются приблизительными, ведь в состоянии активных боевых действий невозможно определить точное количество врат врага.