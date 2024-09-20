Таким чином загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення становлять вже 639 480 осіб як вбитими, так і пораненими.

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Втрати ворога станом на 20 вересня

Особового складу – близько 639 480 (+1340),

танків – 8 725 (+20),

бойових броньованих машин – 17 132 (+39),

артилерійських систем – 18 212 (+35),

РСЗВ – 1 189 (+0),

засобів ППО – 949 (+2),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 328 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15 469 (+52),

крилатих ракет – 2 593 (+1),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 24 898 (+59),

спеціальної техніки – 3 115 (+6).

Втрати ворога на 20 вересня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зазначимо, що дані Генштабу є приблизними, адже у стані активних бойових дій неможливо визначити точну кількість врат ворога.