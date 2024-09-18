Forbes зазначає, що нещодавній обстріл стався цього тижня – ймовірно, на відкритому стрільбищі неподалік Петровського району Донецька. Відео свідчать, що росіяни втратили унаслідок удару не менше десятка російських солдатів і багато техніки, що явно вказує на високоточні удари.

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Прицільні удари

Уточнюється, що українські HIMARS тричі з лютого завдавали ударів по російських полігонах у цьому районі, втрати ворога – орієнтовно 100 окупантів. Також двічі ЗСУ вдарили за той самий період – по одному скупченню ворога на півдні та північному сході України, тут втрати сягають щонайменше 150 солдатів.

Уся окупована Росією Україна перебуває в межах радіусу дії ракети М30/31 або радіусу дії ракети М39, яка запускається українськими гусеничними пусковими установками М270,

– наголосили у статті.

Видання також цитує наукового співробітника Центру нової американської безпеки у Вашингтоні Стейсі Петтіджона, який зазначив, що постійні атаки безпілотників "ускладнюють концентрацію сил", а керовані ракети роблять цю концентрацію "потенційно фатальною для задіяних військ".

Росія зазнає колосальних втрат

Аналітики визнають, що російські ракети уражали й українських бійців, але Росія втратила набагато більше своїх солдатів, ніж Україна.

"Екстремальні втрати мають непропорційно "роз'їдаючий ефект" на російські збройні сили. Кремль мобілізує 30 000 нових солдатів на місяць тільки для того, щоб замінити втрати на полі бою", – ідеться у статті.

Ба більше, там наголосили, що у Кремлі вимушені прискорити підготовку новобранців до російського війська, аби оперативно доставити їх на фронт. При цьому дисципліна та компетентність серед окупантів падають.