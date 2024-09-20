Кадри успішної роботи опублікували у телеграм-каналі бригади. Як зауважили бійці, російську колону розбили на Харківському напрямку.

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Третя штурмова "розібрала" колону ворожої техніки

Бійці Третьої штурмової бригади продовжують давати гідну відсіч окупантам. Так, на Харківському напрямку українські захисники знищили чергову колону російської техніки.

Окупанти вкотре поїхали на штурм, застосувавши танк та 2 ББМ. Однак українські захисники успішно знищили колону техніки.

Точні влучання і броня зупинила рух. На відкритій місцевості виконали контрольні ураження й остаточно розібрали колону,

– мовиться у дописі до відео.

На Харківському напрямку знищили російську колону техніки: дивіться відео

До слова, від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 639 480 окупантів та знищили чимало одиниць техніки: