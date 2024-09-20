Як пише BBC, якщо на початку війни типовим загиблим був молодий контрактник, то зараз найчастіше гинуть чоловіки у віці від 40 років, найчастіше без бойового досвіду і спецпідготовки.

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Серед померлих на війні окупантів дедалі більше чоловіків віком 40+

BBC виявило імена понад 70 тисяч російських загарбників, загиблих під час вторгнення в Україну. Після аналізу видання з'ясувалося дещо цікаве – середньостатистичний портрет загиблого росіянина зазнав значних змін.

Як пишуть журналісти, якщо на початку повномасштабної війни Росії проти України більшість втрат припадала на молодих контрактників, то зараз на фронті все частіше списки "успішно демобілізованих" поповнюють чоловіки віком від 40 років.

У 2022 році типовим загиблим російським військовослужбовцем був 21-річним контрактник, що служив в елітних підрозділах, таких як ВДВ або спецпризначенці. Однак станом на середину 2024 року серед загиблих значно зросла частка добровольців старшого віку.

Зазначається, що багато з них не мали бойового досвіду або спеціальної підготовки, а перед відряджанням на фронт проходили короткі курси, що тривали від трьох до десяти днів. За даними BBC, зараз найбільша кількість втрат припадає на добровольців у віці від 42 до 50 років.

Видання пише, що таких у списку загиблих уже 4,1 тисячі осіб, що становить 30% від загальної кількості жертв у цій категорії. Це може свідчити про те, що Росія значною мірою вичерпала ресурс молодих і професійних військових, змушуючи мобілізувати старших чоловіків без бойової підготовки.

Водночас некрологи вказують на те, що багато хто підписував контракт добровільно. Втім, попри це трапляються випадки примусу, особливо серед строковиків, ув'язнених та жителів Чечні.

До слова, лише за минулу добу військовим вдалося ліквідувати 1340 окупантів. Таким чином загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення становлять вже 639 480 осіб як вбитими, так і пораненими.