Відповідні дані опублікував автор телеграм-каналу "Досье Шпиона". З цього стає відомо, що 94 окупанти стали "двохсотими".

До теми ЗСУ відрізали ворога від логістики біля Липців: росіяни перейшли в оборону, – ОТУВ Харків

Що відомо про ліквідованих росіян з 26 танкового полку

У телеграм-каналі виклали список загиблих військовослужбовців 26 танкового полку 47 танкової дивізії 1 танкової армії, що базується у селищі Муліно у Нижньогородській області країни-агресорки.

Список містить дані 94 військовослужбовців полку, які загинули під час своїх загарбницьких дій проти України у 2024 році. Ці дані представлені з 01.01.2024 по 01.08.2024.

94 росіян з 26 танкового полку загинули в Україні у 2024 році / Фото з телеграм-каналу "Досье Шпиона"

Наразі цей російський полк бере участь у бойових діях на Вовчанському напрямку, куди був перекинутий з Куп'янського напрямку у Харківській області.

До слова, у Генштабі ЗСУ 19 вересня розповіли, що за попередню добу вдалося ліквідувати ще 1 130 одиниць окупантів. Тому загалом Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 638 тисяч своїх бійців.