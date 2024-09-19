Станом на ранок 19 вересня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 638 тисяч бійців.

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Втрати ворога

  • Особового складу – близько 638 140 (+1130),
  • танків – 8705 (+14),
  • бойових броньованих машин – 17093 (+13),
  • артилерійських систем – 18177 (+23),
  • РСЗВ – 1189 (+1),
  • засобів ППО – 947 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 328 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15417 (+63),
  • крилатих ракет – 2592 (+0),
  • кораблів / катерів –28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24839 (+55),
  • спеціальної техніки – 3109 (+0).