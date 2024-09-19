Станом на ранок 19 вересня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 638 тисяч бійців.
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Втрати ворога
- Особового складу – близько 638 140 (+1130),
- танків – 8705 (+14),
- бойових броньованих машин – 17093 (+13),
- артилерійських систем – 18177 (+23),
- РСЗВ – 1189 (+1),
- засобів ППО – 947 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 328 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15417 (+63),
- крилатих ракет – 2592 (+0),
- кораблів / катерів –28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24839 (+55),
- спеціальної техніки – 3109 (+0).