Станом на ранок 19 вересня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 638 тисяч бійців.

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Втрати ворога