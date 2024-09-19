Станом на ранок 19 вересня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 638 тисяч бійців.
Дивіться також Мішені для HIMARS: ЗСУ прицільно б'ють по скупченнях окупантів на полігонах, – Forbes
Украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1130 оккупантов. Также наши воины за минувшие сутки уничтожили десятки единиц техники агрессора.
Станом на ранок 19 вересня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 638 тисяч бійців.
Дивіться також Мішені для HIMARS: ЗСУ прицільно б'ють по скупченнях окупантів на полігонах, – Forbes