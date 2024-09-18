Такую оценку озвучили аналитики Defence Express. Так уточнили, что речь идет о 107-м арсенале ГРАУ Минобороны России, где враг мог хранить до 30 тысяч тонн боеприпасов различных типов, в частности зенитных ракет.

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"Возможно это вообще наиболее крупный склад БК в географически "европейской" части России", – говорится в статье.

При этом местная российская власть традиционно оправдалась за удар. Мол, "ничего не произошло", зафиксировано "падение обломков". И, как заметили аналитики, от этого "падения обломков" выбило окна в домах в радиусе до 5 километров от самого склада.

Взрыв на складе вызвал землетрясение

Ресурс Volcanodiscovery писал, что удар на 107-арсенале ГРАУ Минобороны России был такой силы, что буквально вызвал землетрясение.

Это не преувеличение: сегодня, 18 августа, к северу от Торпца зафиксировано землетрясение силой 2,8 баллов по шкале Рихтера, толчки начались в 4.29 утра (по московскому времени).

Этот факт является доказательством того, что атака Сил обороны Украины была успешной. Потому что такой "сейсмический" эффект мог возникнуть разве что от одновременного подрыва сразу нескольких тысяч тонн боеприпасов,

– отметили аналитики.

Более того, такой эффект можно сравнить с подрывом маломощного ядерного боезаряда.

Ведь имеем такой эквивалент: заявленные 30 тысяч тонн различных боеприпасов на взорванном 107-м арсенале ГРАУ Минобороны России – это 30 килотонн (а килотонна в тротиловом эквиваленте – это как раз мера, которой меряют мощность ядерных боезарядов).

Была ли на складе баллистика

Есть данные, что в Торопце якобы были размещены даже баллистические ракеты KN-23 и 9М723 к ОТРК "Искандер". Аналитики не смогли этого подтвердить, или опровергнуть.

В то же время отметили важность этого состава для питания российской группировки, которая противодействует Силам обороны Украины на Курщине.

"Результат от этой атаки следует искать именно в таком контексте – в ограничении возможностей российских военных, которые пытаются противодействовать операции ВСУ в Курской области", – добавили в Defence Express.

Удар исторический

Там считают, что сегодняшний удар имеет интересный исторический момент, ведь редко бывает настолько удачный момент с подрывом важного склада боеприпасов противника во время стратегически важной кампании.

А еще по этой логистической схеме россияне доставляли боеприпасы своим "пользователям" – часть маршрута пролегает через Беларусь.