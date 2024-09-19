Соответствующие данные опубликовал автор телеграм-канала "Досье Шпиона". Из этого становится известно, что 94 оккупанта стали "двухсотыми".

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Что известно о ликвидированных россиянах из 26 танкового полка

В телеграм-канале выложили список погибших военнослужащих 26 танкового полка 47 танковой дивизии 1 танковой армии, базирующейся в поселке Мулино в Нижегородской области страны-агрессора.

Список содержит данные 94 военнослужащих полка, погибших во время своих захватнических действий против Украины в 2024 году. Эти данные представлены с 01.01.2024 по 01.08.2024.

94 россиян из 26 танкового полка погибли в Украине в 2024 году / Фото из телеграм-канала "Досье Шпиона"

Сейчас этот российский полк участвует в боевых действиях на Волчанском направлении, куда был переброшен из Купянского направления в Харьковской области.

К слову, в Генштабе ВСУ 19 сентября рассказали, что за предыдущие сутки удалось ликвидировать еще 1 130 единиц оккупантов. Поэтому в целом Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 638 тысяч своих бойцов.