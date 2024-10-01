Про це заявив новий генсек НАТО Марк Рютте під час своєї першої пресконференції на новій посаді сьогодні, 1 жовтня. Він заявив, що з початку повномасштабної війни втрати Росії серед особового складу вбитими та пораненими становлять близько 500 тисяч.

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Рютте розповів про втрати Росії у війні

Безперечно Україна веде цю війну самооборони. Я абсолютно вражений тим, як багато робить Україна. Вони показали свою сміливість, свій творчий підхід, вони відсувають російські сили,

– наголосив новий генсек Альянсу.

За його словами, станом на сьогодні ситуація на фронті залишається складною. З одного боку Збройні Сили України зайняли частину Курської області, але з іншого – російські загарбники досягнули певного прогресу на полі бою. Однак вони заплатили за це високу ціну.

"Цифри ми також маємо. Російські втрати – 1 тисяча вбитих чи поранених вояків на день. Це означає, що приблизно 500 тисяч було вбито чи поранено. Це суттєво важливо щодо продовження російської війни", – зауважив Рютте.

Посадовець також анонсував збільшення допомоги нашій державі "на мільярди". Так, вже у жовтні 2024 року західні лідери зустрінуться у форматі "Рамштайн", аби обговорити нагальні потреби Києва та скоординувати підтримку надалі.