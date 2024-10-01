Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Станом на ранок 1 жовтня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 654 тисячі бійців.

Дивіться також Ворог втратив майже всю броню: як ЗСУ відбили російську атаку з пів сотнею техніки на Куп'янщині

Втрати ворога