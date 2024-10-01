Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Станом на ранок 1 жовтня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 654 тисячі бійців.

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Втрати ворога

  • Особового складу – близько 654 430 (+1370),
  • танків – 8883 (+9),
  • бойових броньованих машин – 17547 (+44),
  • артилерійських систем – 18855 (+33),
  • РСЗВ – 1204 (+0),
  • засобів ППО – 963 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 328 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16322 (+98),
  • крилатих ракет – 2613 (+3),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25621 (+73),
  • спеціальної техніки – 3314 (+1).