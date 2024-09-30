Також ЗСУ знищили та пошкодили російські автівки, які забезпечували супровід та логістику, двоколісні мотоцикли. Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

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"Сили оборони, всі бригади, які тримають відтинок, спрацювали як єдиний механізм і продовжують так працювати. Після залучення 50 одиниць лише броні противник жодного тактичного успіху на полі бою не отримав і втратив майже всю свою броню. Це надзвичайно суттєвий результат", – наголосив військовий.

На його думку, у майбутньому загарбники будуть вдаватися до такої тактики, однак на цей момент не зможуть у такий спосіб здобути тактичну перевагу на полі бою.

Зверніть увагу! Протягом минулої доби українські військові знищили 27 одиниць ворожих бойових броньованих машин. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну окупаційна армія втратила 17 503 одиниць броні.