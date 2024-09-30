Станом на ранок 30 вересня Росія вже втратила в повномасштабній війні понад 653 тисячі бійців. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога

  • Особового складу – близько 653 060 (+1250),
  • танків – 8874 (+5),
  • бойових броньованих машин – 17503 (+27),
  • артилерійських систем – 18822 (+27),
  • РСЗВ – 1204 (+0),
  • засобів ППО – 963 (+1),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 328 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16224 (+38),
  • крилатих ракет – 2610 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25548 (+53),
  • спеціальної техніки – 3313 (+16).

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втрати ворога на 30 вересня 2024 рокуВтрати ворога на 30 вересня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ