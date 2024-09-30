По состоянию на утро 30 сентября Россия уже потеряла в полномасштабной войне более 653 тысяч бойцов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Потери врага

Личного состава – около 653 060 (+1250),

танков – 8874 (+5),

боевых бронированных машин – 17503 (+27),

артиллерийских систем – 18822 (+27),

РСЗВ – 1204 (+0),

средств ПВО – 963 (+1),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 16224 (+38),

крылатых ракет – 2610 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 25548 (+53),

специальной техники – 3313 (+16).

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