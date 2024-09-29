Поселок Котлубань расположен в Волгоградской области России. В ночь на 29 сентября по нему ударили беспилотниками.

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Генштаб об ударе по военному арсеналу "Котлубань"

Сегодня ночью нанесено поражение по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских оккупантов, возле поселка Котлубань Волгоградской области. По имеющейся информации, накануне удара на арсенал прибыл эшелон с иранскими ракетами,

– говорится в сообщении.

Как отметили в ГШ, оккупанты плотно прикрывали объект средствами РЭБ и ПВО, но это не помешало нашим подразделениям, которые успешно выполнили боевую задачу. Теперь на арсенале горят и детонируют боеприпасы.

Как рассказали в Генштабе, операцию провели Силы беспилотных систем во взаимодействии с подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины.

"Силы обороны продолжают подрывать военный потенциал врага. Продолжение следует..." – заверили там.