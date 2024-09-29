Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании. В разведке добавляют, что уничтожение складов является едва ли не самой большой потерей для оккупантов.
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Как повлияет уничтожение складов в России на боевые действия
В ночь на 18 сентября украинские БПЛА успешно атаковали склад боеприпасов в Торопце Тверской области. Там были уничтожены тысячи боеприпасов – УАБы, ракеты к ЗРК и другие боеприпасы. По информации британской разведки, там могли уничтожить не менее 30 тысяч тонн боеприпасов, которые были в открытом и бункерном хранении.
В ночь на 21 сентября украинские защитники снова успешно поразили склад боеприпасов, но теперь в Тихорецке в Краснодарском крае.
Эти удары почти наверняка вызовут, по меньшей мере, кратковременные перебои в поставках российских артиллерийских боеприпасов и боеприпасов для стрелкового оружия, критически важных ресурсов в войне на истощение. Общий тоннаж боеприпасов, уничтоженных на складах, является самой большой потерей российских и северокорейских боеприпасов,
– заявили в британской разведке.
Уничтоженные склады с боеприпасами в России – больше в галерее
Вероятно, уничтожение складов, приведет к дальнейшему рассредоточению складов и усложнению логистики оккупантов. По мнению британских разведчиков, и без того сложная и растянутая логистика российских военных станет еще сложнее.