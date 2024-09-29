Селище Котлубань розташоване у Волгоградській області Росії. У ніч проти 29 вересня по ньому вдарили безпілотниками.

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Генштаб про удар по військовому арсеналу "Котлубань"

Сьогодні вночі завдано ураження по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів, що біля селища Котлубань Волгоградської області. За наявною інформацією, напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами,

– ідеться в повідомленні.

Як зауважили в ГШ, окупанти щільно прикривали об'єкт засобами РЕБ і ППО, та це не стало на заваді нашим підрозділам, які успішно виконали бойове завдання. Тепер на арсеналі горять і детонують боєприпаси.

Як розповіли в Генштабі, операцію провели Сили безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України.

"Сили оборони продовжують підривати воєнний потенціал ворога. Далі буде…" – запевнили там.