Часть вражеских сил была уничтожена, остальные – вынуждены отступить. Об этом в эфире телемарафона сообщил офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Виталий Литвин.

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Что известно об атаке на Купянском направлении

По словам Литвина, российские войска осуществили масштабную попытку прорвать оборону, использовав большое количество танков, БМП, БТР и МТЛБ, что является редким явлением в современных условиях боевых действий.

Атака была направлена против наших собратьев из бригады НГУ "Буревій" и 77-й бригады. Несмотря на масштабность наступления, враг не достиг успеха. Часть атакующих сил была уничтожена, остальные вынуждены были отступить,

– отметил Литвин.

Он подчеркнул, что россияне планировали быстрый прорыв и существенное продвижение вглубь украинской обороны.

Однако благодаря эффективной работе подразделений беспилотных летательных аппаратов, странские войска вовремя заметили штурмовые группы противника и успешно отбили атаку.

Эта неудачная попытка российских войск демонстрирует эффективность украинской обороны и способность успешно противостоять массированным атакам противника, даже когда тот имеет значительное преимущество в бронетехнике.

"Они осуществили эту атаку на наших собратьев из бригады НГУ "Буревій" и 77 бригады. Частично враг был уничтожен, он отступил. Противник думал, что будет иметь там успех и продвинется на большую глубину. Но эти штурмовые группы обнаружили с помощью подразделений БпЛА и враг частично отступил, не достигнув никаких успехов", - резюмировал офицер.