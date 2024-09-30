Зрештою цих всіх російських солдатів ліквідовують наші захисники. Про це розповіли бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

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Як росіяни штурмують українські позиції на "Нивах"

Військові з 79 ОДШБр зазначили, що після провалених атак і шалених втрат у бронетехніці окупантам доводиться виїжджати на штурми вже на "гордості" свого автопрому – на нещасних "Нивах".

Підвозять штурмові групи до рубежу атаки, а далі піхота просувається пішки. Утім, наші аеророзвідники вчасно виявляють окупантів і знищують їх разом з цим металоломом ще далеко на підступах,

– зазначили військові.

Окрім цього, наші захисники опублікували кадри відбиття чергових російських штурмів і ефектну ліквідацію загарбників за допомогою ударних дронів. Від цих ударів окупантам точно було гаряче.

Як росіяни штурмують позиції на "Нивах", а наші захисники – відбивають атаки / Відео з фейсбуку 79 ОДШБр

Що відомо про автомобіль "Нива" Lada Niva (LADA 4х4, ВАЗ-2121 "Нива") – радянський легковий автомобіль підвищеної прохідності (позашляховик) малого класу з опорним кузовом і постійним повним приводом. Серійно виробляється з 5 квітня 1977 року до сьогодні (до 2006 року – продавався під маркою ВАЗ-2121 "Нива", з 2006 по 2021 – LADA 4x4, тепер продається під маркою LADA Niva Legend).

За даними журналу "Авторевю" рівень пасивної безпеки "Ниви" ВАЗ-21213 виявився вкрай низьким. За результатами краш-тесту за правилами Euro NCAP, проведеного журналом, "Нива" набрала 0 балів з 16 можливих за проведений фронтальний удар.

За три з лишком десятиліття з 1,8 мільйонів зроблених "Нив" на експорт у більш ніж 100 країн світу було відправлено понад 500 тисяч. Щорічно близько 15 тисяч "Нив" експортувалися в країни Латинської Америки, Африки, Середнього Сходу, Східної та Західної Європи, зокрема до Німеччини, Франції, Італії, Англії, Іспанії, країн Бенілюксу, Греції.

Зверніть увагу! Військові з 79 ОДШБр просять підтримати їхній великий збір на дрони. Це можна зробити за посиланням у monobank, або ж на сайті "Друзі ДШВ".