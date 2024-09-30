В конце концов этих всех российских солдат ликвидируют наши защитники. Об этом рассказали бойцы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

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Как россияне штурмуют украинские позиции на "Нивах"

Военные из 79 ОДШБр отметили, что после проваленных атак и безумных потерь в бронетехнике оккупантам приходится выезжать на штурмы уже на "гордости" своего автопрома – на несчастных "Нивах".

Подвозят штурмовые группы к рубежу атаки, а дальше пехота продвигается пешком. Впрочем, наши аэроразведчики вовремя обнаруживают оккупантов и уничтожают их вместе с этим металлоломом еще далеко на подступах,

– отметили военные.

Кроме этого, наши защитники опубликовали кадры отражения очередных российских штурмов и эффектную ликвидацию захватчиков с помощью ударных дронов. От этих ударов оккупантам точно было горячо.

Как россияне штурмуют позиции на "Нивах", а наши защитники – отражают атаки / Видео из фейсбука 79 ОДШБр

Что известно об автомобиле "Нива" Lada Niva (LADA 4х4, ВАЗ-2121 "Нива") – советский легковой автомобиль повышенной проходимости (внедорожник) малого класса с опорным кузовом и постоянным полным приводом. Серийно производится с 5 апреля 1977 года до сегодняшнего дня (до 2006 года – продавался под маркой ВАЗ-2121 "Нива", с 2006 по 2021 – LADA 4x4, теперь продается под маркой LADA Niva Legend).

По данным журнала "Авторевю" уровень пассивной безопасности "Нивы" ВАЗ-21213 оказался крайне низким. По результатам краш-теста по правилам Euro NCAP, проведенного журналом, "Нива" набрала 0 баллов из 16 возможных за проведенный фронтальный удар.

За три с лишним десятилетия из 1,8 миллиона произведенных "Нив" на экспорт в более чем 100 стран мира было отправлено более 500 тысяч. Ежегодно около 15 тысяч "Нив" экспортировались в страны Латинской Америки, Африки, Среднего Востока, Восточной и Западной Европы, в частности в Германию, Франции, Италии, Англии, Испании, стран Бенилюкса, Греции.

Обратите внимание! Военные из 79 ОДШБр просят поддержать их большой сбор на дроны. Это можно сделать по ссылке в monobank, или же на сайте "Друзья ДШВ".