Свои действия россияне сопровождали словами: "Стреляй – это наши". Видео с соответствующим обстрелом оккупантов распространили бойцы 33 отдельной механизированной бригады.

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Как россияне стреляли по своим, когда те сдавались в плен

Военные из 33 ОМБр рассказали, что во время очередного штурма на Кураховском направлении их бригаде, а также соседям по флангам удалось остановить колонну вражеской техники.

"Позже в тот же день группа оккупантов таки смогла высадиться в посадку нашей зоны ответственности. Напрасно. Почувствовали на себе ярость безумных сбросов беспилотных бомбардировщиков", – рассказали военные.

Далее путем переговоров российские солдаты приняли правильное решение – сдаться в плен. 7 их вышло из посадки

Только пилоты начали выход с оккупантами – российская армия провела доблестный обстрел. По своим,

– отметили в 33 отдельной механизированной бригаде.

Кроме этого, военные также показали видео, как происходил этот процесс сдачи в плен российскими солдатами и стрельба по ним своими же собратьями.

Россияне сдавались в плен под стрельбу от своих / Видео 33 отдельной механизированной бригады

В бригаде также отметили, что россияне "метко скосили нескольких" своих, поэтому в добрые руки наших защитников дошли не все россияне.