МЗС назвало запланований захід про те, як український Маріуполь переживає "швидкий процес відновлення" після того, як його окупувала держава-агресорка, провокацією, повідомляє 24 Канал.

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Реакція українського МЗС

Виставка в Модені про "розквіт" Маріуполя під російською окупацією — провокація,

– зазначив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Він зауважив, що МЗС України вже доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення.

За словами Ніколенка, на офіційному рівні Італія рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

Речник наголосив, що "ми очікуємо, що на цей пропагандистський захід буде відповідна реакція".

Що відомо про захід: коротко