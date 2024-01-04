МЗС назвало запланований захід про те, як український Маріуполь переживає "швидкий процес відновлення" після того, як його окупувала держава-агресорка, провокацією, повідомляє 24 Канал.
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Реакція українського МЗС
Виставка в Модені про "розквіт" Маріуполя під російською окупацією — провокація,
– зазначив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
Він зауважив, що МЗС України вже доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення.
За словами Ніколенка, на офіційному рівні Італія рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.
Речник наголосив, що "ми очікуємо, що на цей пропагандистський захід буде відповідна реакція".
Що відомо про захід: коротко
- В італійському місті Модена 20 січня запланували провести пропагандистський захід про те, як Маріуполь нібито переживає "швидкий процес відновлення" після того, як його окупувала Росія.
- В анонсі заходу містяться класичні пропагандистські тези Кремля. Там місто Маріуполь назвали символом "повстання на Донбасі проти київської хунти", яке начебто зараз стрімко відбудовують "під егідою інститутів Російської Федерації".
- Так, на цій конференції-виставці планують презентувати "результати" виставки, яку організовує "Асоціація сприяння культурній інтеграції між Італією та Росією".
- У повідомленні зазначили, що на заході буде виступ російського консула й "незалежного" журналіста Андреа Лучіді.