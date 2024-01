В соцсети X (ранее Twitter) издание The New York Times назвали "The New Ork Times", обыграв слово "орк", которое являлось популярным определением российских оккупантов в начале полномасштабного вторжения.

Подробности скандала

Волна мемов началась после статьи The New York Times о недоверии украинцев к национальному телемарафону и "украинской пропаганде".

К медиа начали задавать вопрос, планирует ли он писать что-нибудь о ракетах "Кинжал", которые Россия в последние дни направляет в жилые дома украинцев.

Также в сети начали высмеивать деятельность одного из авторов The New York Times Ивана Нечепуренко, который на днях издал целую статью об "обстреле Белгорода" и в целом любит писать о Путине и российских активистах.

Оказалось, что еще прошлым летом один из украинских пользователей собрал целое пропагандистское портфолио Нечепуренко.

Теперь в соцсети X активно обвиняют в подыгрывании российской пропаганде.

В настоящее время хэштег #NewOrcTimes уже вывели в тренды. С помощью искусственного интеллекта пользователи генерируют изображение, на котором орк читает известное всем издание.

Почему многих возмущает деятельность The New York Times