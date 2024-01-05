В соцсети X (ранее Twitter) издание The New York Times назвали "The New Ork Times", обыграв слово "орк", которое являлось популярным определением российских оккупантов в начале полномасштабного вторжения.
Смотрите также Это провокация: в МИД отреагировали на выставку в Италии о "расцвете" Мариуполя
Подробности скандала
Волна мемов началась после статьи The New York Times о недоверии украинцев к национальному телемарафону и "украинской пропаганде".
К медиа начали задавать вопрос, планирует ли он писать что-нибудь о ракетах "Кинжал", которые Россия в последние дни направляет в жилые дома украинцев.
Также в сети начали высмеивать деятельность одного из авторов The New York Times Ивана Нечепуренко, который на днях издал целую статью об "обстреле Белгорода" и в целом любит писать о Путине и российских активистах.
Оказалось, что еще прошлым летом один из украинских пользователей собрал целое пропагандистское портфолио Нечепуренко.
Теперь в соцсети X активно обвиняют в подыгрывании российской пропаганде.
В настоящее время хэштег #NewOrcTimes уже вывели в тренды. С помощью искусственного интеллекта пользователи генерируют изображение, на котором орк читает известное всем издание.
Почему многих возмущает деятельность The New York Times
- Издание уже не в первый раз попадает в скандалы с подобными выпадами в сторону Украины. В частности, в декабре The NYT опубликовали материал якобы со ссылкой вроде бы на военных ВСУ. В публикации они называли наступление на левом берегу Днепра "жестоким и бесполезным".
- Командир роты "Птицы Мадяра" Роберт Бровди ("Мадяр") возмутился скандальным материалом и обвинил американскую газету в преступном манипулировании в погоне за сенсацией и гонорарами.
- В последних материалах о массированных обстрелах Украины журналисты издания чуть ли не в каждом абзаце говорят и об "атаки на Россию", тем самым ставят ситуацию в один ряд, приводят данные Кремля без всякого анализа и цитируют циничные заявления Путина о "отмщении".