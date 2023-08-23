Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко назвал 24 Каналу официальные цифры погибших жителей Мариуполя. Заметим, некоторые люди прибегают к "экспертному" анализу и озвучивают ложное количество убитых горожан, кое-где доходит до 150 тысяч. Однако подобное манипулирование только на руку врагу.
Смотрите также В оккупированный Мариуполь хотят переселить 300 тысяч россиян: украинцев депортируют
Сколько убитых детей можно идентифицировать
По официальным данным, за время осады Мариуполя оккупанты убили по меньшей мере 147 детей. Благодаря сопротивлению городской совет получил документ о количестве жертв во время полномасштабного вторжения на территории Донецкой области, в частности, в Мариуполе.
Как отметил Петр Андрющенко, согласно списку оккупантов – 101 мариупольский ребенок убит и только 87 можно идентифицировать.
Мариупольская мэрия вместе с ОВА около недели работали над идентификацией детей и сверкой цифр.
Это очень ужасный документ. Там причины смерти, состояния детей, когда те попадали на учет. Это ужас. Они должны за это ответить,
– отметил советник мэра Мариуполя.
Каково общее количество погибших
В последнее время количество убитых мариупольцев стало откровенной манипуляцией.
Официальная цифра – по меньшей мере 25 тысяч человек похоронены в братских могилах по нашим подсчетам. Эта цифра может быть больше. На сколько? Никто не знает. Данные есть у оккупантов,
– сказал Андрющенко
К сожалению, люди озвучивают безумные цифры убитых мариупольцев, хотя не имеют на это никаких оснований. По словам советника мэра Мариуполя, иногда люди прибегают к разговорам, что общее количество убитых в Мариуполе около 150 тысяч, а детей – несколько тысяч.
Андрющенко рассказал, сколько мариупольцев похоронено в братских могилах: смотрите видео
"Вот вам официальные данные из оккупантов, добытые честным трудом. Точно больше, чем 25 тысяч, никто не сомневается. Но на сколько больше и кто эти люди – мы будем искать только после деоккупации. Не зря мы отслеживали все захоронения. Очень-очень большая и страшная работа впереди", – подытожил Петр Андрющенко.
Какая ситуация в Мариуполе
- Россия продолжает скрывать свои теракты во временно оккупированном Мариуполе. Примером, в частности, может служить недавнее циничное открытие супермаркета на месте братской могилы гражданских.
- В то же время в городе до сих пор продолжаются жестокие репрессии – россияне массово задерживают людей, заподозренных в нелояльности к оккупационным властям. Однако далеко не все из 10 тысяч арестованных сопротивлялись оккупантам. Причина репрессий проста – захватчикам нужно отчитываться об успешной работе.
- Также Россия превращает Мариуполь в логистический хаб и будущую крепость на побережье Азовского моря в случае, если ВСУ удастся разорвать сухопутный коридор между Россией и Крымом. Несмотря на это, Украина все равно способна обнаруживать места скопления враждебных сил. Наносить по ним удары дальнобойным оружием.