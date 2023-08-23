Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко назвав 24 Каналу офіційні цифри загиблих жителів Маріуполя. Зауважимо, деякі люди вдаються до "експертного" аналізу й озвучують неправдиву кількість вбитих містян, яка подекуди доходить до 150 тисяч. Проте подібне маніпулювання лише на руку ворогу.

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Скільки вбитих дітей можна ідентифікувати

За офіційними даними, за час облоги Маріуполя окупанти вбили щонайменше 147 дітей. Завдяки спротиву міська рада отримала документ про кількість жертв під час повномасштабного вторгнення на території Донецької області, зокрема в Маріуполі.

Як зазначив Петро Андрющенко, згідно зі списком окупантів – 101 маріупольська дитина вбита та лише 87 можна ідентифікувати.

Важливо! Станом на 13 серпня 500 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії Росії. Загалом понад 1 597 дітей постраждали, серед них – понад 1 097 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Маріупольська мерія разом з ОВА близько тижня працювали над ідентифікацією дітей та звірянням цифр.

Це дуже страшний документ. Там причини смерті, стани дітей, коли ті попадали на облік. Це жахіття. Вони мають за це відповісти,

– зазначив радник мера Маріуполя.

Яка загальна кількість загиблих

Останнім часом кількість вбитих маріупольців стала відвертою маніпуляцією.

Офіційна цифра – щонайменше 25 тисяч людей поховані у братніх могилах за нашими підрахунками. Ця цифра може бути більшою. На скільки? Ніхто не знає. Дані є в окупантів,

– сказав Андрющенко

На жаль, люди озвучують шалені цифри вбитих маріупольців, хоча не мають на це жодних підстав. За словами радника мера Маріуполя, інколи люди вдаються до розмов, що загальна кількість вбитих у Маріуполі близько 150 тисяч, а діток – декілька тисяч.

Андрющенко розповів, скільки маріупольців поховано у братніх могилах: дивіться відео

"Ось вам офіційні дані з окупантів, здобуті чесною працею. Точно більше, ніж 25 тисяч, ніхто не має сумнівів. Але на скільки більше та хто ці люди – ми шукатимемо лише після деокупації. Не дарма ми відстежували усі поховання. Дуже-дуже велика й страшна робота попереду", – підсумував Петро Андрющенко.

Яка ситуація у Маріуполі