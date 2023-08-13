Найбільше постраждало дітей у Донецькій області. Але ці цифри не остаточні.

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Скільки дітей загинули в Україні через російську агресію

Станом на 13 серпня 500 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії Росії. Загалом понад 1 597 дітей постраждали, серед них – понад 1 097 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

В Офісі генпрокурора зазначили, що найбільше постраждало дітей:

у Донецькій області – 485,

у Харківській – 298,

у Київській – 129,

у Херсонській – 118,

у Запорізькій – 99,

у Миколаївській – 97,

у Дніпропетровській – 94,

у Чернігівській – 71,

у Луганській – 67.

Зверніть увагу! Ці цифри не остаточні, оскільки кількість може змінитися після деокупації та вивчення захоплених Росією українських територій.

Скільки українських дітей викрала Росія

Раніше стало відомо, що офіційно підтверджується депортація 19 393 дитини. Радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук заявила, що всі дані, які має Україна, публікуються на єдиній державній інформаційній платформі "Діти війни".

За її словами, це дуже маленька частинка, тому що насправді, йдеться про декілька сотень тисяч викрадених дітей. Герасимчук наголосила, що 200 – 300 тисяч українських дітей росіяни викрали.