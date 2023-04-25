Про це в інтерв'ю 24 Каналу повідомила радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук. За її словами, всі дані, які має Україна, публікуються на єдиній державній інформаційній платформі "Діти війни".

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Скільки українських дітей викрала Росія

Герасимчук розповіла, що будь-хто може зайти на платформу "Діти війни" і кожного дня побачити о 8 ранку оновлену інформацію.

На сьогодні офіційно відомо про зникнення 19 393 дитини.

Цифра, якою ми послуговуємося, це 19 393 дитини. Це поіменний список за фактом звернень до Національного інформаційного бюро від батьків, інших родичів, від свідків, від локальної влади, які подали заяву до Національного інформаційного бюро щодо факту депортації чи примусового переміщення дитини,

– зазначила Герасимчук.

Однак, це дуже маленька частинка, тому що насправді, йдеться про декілька сотень тисяч викрадених дітей. Герасимчук наголосила, що 200 – 300 тисяч українських дітей росіяни викрали.



Скільки українських дітей поранила, вбила або депортувала Росія / Інфографіка 24 Каналу

Орієнтовні втрати українців через війну

Офіс генпрокурора зареєстрував майже 76 тисяч злочинів агресії та воєнних злочинів:

Загинули 9 тисяч цивільних осіб, зокрема 465 дітей;

Близько 20 тисяч цивільних громадян зникли безвісти;

4,8 мільйона українців стали ВПО, 7,9 мільйона наших громадян знайшли прихисток за кордоном.

Окрім цього, зафіксовано 171 факт сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом.