Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Сколько вражеских дронов сбили над Украиной

Этой ночью россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области и Крыма. Также враг применил 183 ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов других типов из районов: Брянск, Курск, Орел и Миллерово.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 77 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

– сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Еще 73 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны – без негативных последствий.