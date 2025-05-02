Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в безопасных местах.

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Где атакуют БПЛА

К слову, оперативно о тревогах и дроновую опасность для различных областей Украины читайте в нашем телеграме.

21:32, 2 мая В Харькове прогремел взрыв.

21:31, 2 мая Над Харьковом ударный БПЛА.

21:29, 2 мая Где фиксируют дроны: группа ударных БПЛА на юге Сумщины – курс на Полтавщину.

группа ударных БПЛА на востоке и центре Черниговщины – курс юго-западный.

21:27, 2 мая В направлении Харькова ударные БПЛА.

21:11, 2 мая Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА.

21:08, 2 мая Где сейчас атакуют дроны группа ударных БПЛА на Сумщине – курс на Полтавщину,

группа ударных БПЛА на Черниговщине – курс юго-западный,

угроза применения ударных БПЛА для Харьковской области.



20:52, 2 мая Группа БПЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.

20:51, 2 мая Где объявили тревогу из-за угрозы БПЛА: смотрите на карте

20:36, 2 мая Черниговская область – угроза применения ударных БПЛА.