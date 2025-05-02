Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в безопасных местах.

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Где атакуют БПЛА

К слову, оперативно о тревогах и дроновую опасность для различных областей Украины читайте в нашем телеграме.

21:32, 2 мая

В Харькове прогремел взрыв.

21:31, 2 мая

Над Харьковом ударный БПЛА.

21:29, 2 мая

Где фиксируют дроны:

  • группа ударных БПЛА на юге Сумщины – курс на Полтавщину.
  • группа ударных БПЛА на востоке и центре Черниговщины – курс юго-западный.
21:27, 2 мая

В направлении Харькова ударные БПЛА.

21:11, 2 мая

Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА.

21:08, 2 мая

Где сейчас атакуют дроны

  • группа ударных БПЛА на Сумщине – курс на Полтавщину,
  • группа ударных БПЛА на Черниговщине – курс юго-западный,
  • угроза применения ударных БПЛА для Харьковской области.
20:52, 2 мая

Группа БПЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.

20:51, 2 мая

Где объявили тревогу из-за угрозы БПЛА: смотрите на карте

20:36, 2 мая

Черниговская область – угроза применения ударных БПЛА.

20:11, 2 мая

Россия запустила "шахеды" по территории Украины. Сейчас угроза существует для Сумской области.