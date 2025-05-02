Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в безопасных местах.
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Где атакуют БПЛА
К слову, оперативно о тревогах и дроновую опасность для различных областей Украины читайте в нашем телеграме.
В Харькове прогремел взрыв.
Над Харьковом ударный БПЛА.
Где фиксируют дроны:
- группа ударных БПЛА на юге Сумщины – курс на Полтавщину.
- группа ударных БПЛА на востоке и центре Черниговщины – курс юго-западный.
В направлении Харькова ударные БПЛА.
Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА.
Где сейчас атакуют дроны
- группа ударных БПЛА на Сумщине – курс на Полтавщину,
- группа ударных БПЛА на Черниговщине – курс юго-западный,
- угроза применения ударных БПЛА для Харьковской области.
Группа БПЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.
Где объявили тревогу из-за угрозы БПЛА: смотрите на карте
Черниговская область – угроза применения ударных БПЛА.
Россия запустила "шахеды" по территории Украины. Сейчас угроза существует для Сумской области.