Причем в последний раз они были еще опаснее, сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя КМВА Евгения Иевлева в эфире телемарафона. Напомним, что 1 мая в Дарницком районе Киева по этой причине прозвучало около 10 взрывов, от одного из которых пострадала пожилая женщина.

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Последние боеприпасы имели гораздо больше заряда

Представитель КГВА рассказал, что взрывались в Киеве именно кассетные боеприпасы, которыми россияне начинили "Шахеды".

Это вторая серия разбрасывания подобных взрывоопасных веществ, и можно сказать абсолютно точно, что те, что взрывались и детонировали вчера (1 мая – 24 Канал), в них заряда гораздо больше, чем в них, которые российские дроны разбросали в первый раз,

– отметил Иевлев.

Сейчас тип и происхождение боеприпасов неизвестны, требуется проведение специальной экспертизы.

Экспертиза не будет быстрой, ведь после взрывов оставляют очень малые остатки боеприпасов.