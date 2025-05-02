При чому востаннє вони були ще небезпечнішими, повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речника КМВА Євгена Ієвлєва в ефірі телемарафону. Нагадаємо, що 1 травня у Дарницькому районі Києва з цієї причини пролунало близько 10 вибухів, від одного із яких постраждала літня жінка.

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Останні боєприпаси мали набагато більше заряду

️Речник КМВА розповів, що вибухали у Києві саме касетні боєприпаси, якими росіяни начинили "Шахеди".

Це друга серія розкидання подібних вибухонебезпечних речовин, і можна сказати абсолютно точно, що ті, що вибухали та детонували вчора (1 травня – 24 Канал), в них заряду набагато більше, аніж в них, які російські дрони розкидали в перший раз,

– зауважив Ієвлєв.

Наразі тип та походження боєприпасів невідомі, потрібне проведення спеціальної експертизи.

Експертиза не буде швидкою, адже після вибухів залишають дуже малі решки боєприпасів.