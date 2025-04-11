Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.
До теми Нова загроза від російських БпЛА: дрони можуть розкидати вибухонебезпечні предмети
Що відомо про вибухонебезпечні предмети, які росіяни скидають з БпЛА
Російські загарбники почали застосовувати БпЛА, які розкидають вибухонебезпечні предмети. Ворог може використовувати їх для ураження будь-якого регіону.
Ризик надзвичайно високий й через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий,
– наголосили в ДСНС.
Також закликали уважно подивитися на фото. Так можуть виглядати ці вибухонебезпечні предмети.
Росіяни почали розкидати з дронів вибухонебезпечні предмети / Колаж ДСНС
Додамо, у МВС повідомляли, що такий вибухонебезпечний предмет схожий на трубу з квадратними насічками на корпусі. Діаметр близько 5 сантиметрів, довжина 35 – 40 сантиметрів.
Зверніть увагу! Обов'язково попередьте близьких. Якщо побачили підозрілий предмет, то у жодному разі не підходьте й не чіпайте. Одразу телефонуйте 101, 102 чи 112.