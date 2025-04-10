Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій і Міністерстві внутрішніх справ України 10 квітня, передає 24 Канал. Рятувальники показали боєприпаси.

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Що відомо про небезпеку

Російські військові почали використовувати БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні елементи, час детонації яких невідомий. ДСНС повідомляє про ризик і закликає попередити близьких.

Йдеться про предмет, що схожий на трубу з квадратними насічками на корпусі. Його діаметр – близько 5 сантиметрів, а довжина – від 35 до 40 сантиметрів.

Російські БпЛА розкидають небезпечні предмети / Фото ДСНС, МВС

Уважно подивіться на фото – так можуть виглядати ці вибухонебезпечні предмети. Зображені елементи вилучені в Києві, зовнішній вигляд може відрізнятися,

– зазначили у відомстві.

Зверніть увагу! Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте й не чіпайте його. Телефонуйте 101, 102 чи 112.

До слова, у четвер, 10 квітня, Росія запустила ударні БпЛА по Україні просто посеред дня. Зокрема, вибухи пролунали в столиці.