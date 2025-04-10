Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. На півночі Сумщини дрони зафіксували вже о 15:31.
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Куди летять "Шахеди"
Ударні БпЛА в напрямку Житомира з північного сходу!
Ворожий БпЛА в напрямку Києва зі сходу!
Оновлення щодо руху ударних дронів
- БпЛА на північному сході, на північному заході та південному заході Чернігівщини, курс – західний і південно-західний;
- БпЛА на півночі Київщини, курс – західний і південно-західний.
Ударний БпЛА в напрямку Чернігова зі сходу!
Над містом Слов'янськ (Донецька область) – ворожий БпЛА.
Київська область – загроза застосування росіянами ударних БпЛА з північно-східного напрямку.
Ударні БпЛА на північному заході Сумської та на сході Чернігівської областей, курс – західний і південно-західний.
Ударні БпЛА на півночі Сумщини, курс – південно-західний.