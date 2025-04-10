Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. На півночі Сумщини дрони зафіксували вже о 15:31.

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Куди летять "Шахеди"

17:20, 10 квітня

Ударні БпЛА в напрямку Житомира з північного сходу!

17:09, 10 квітня

Ворожий БпЛА в напрямку Києва зі сходу!

17:04, 10 квітня

Оновлення щодо руху ударних дронів

  • БпЛА на північному сході, на північному заході та південному заході Чернігівщини, курс – західний і південно-західний;
  • БпЛА на півночі Київщини, курс – західний і південно-західний.
16:51, 10 квітня

Ударний БпЛА в напрямку Чернігова зі сходу!

16:46, 10 квітня

Над містом Слов'янськ (Донецька область) – ворожий БпЛА.

16:24, 10 квітня

Київська область – загроза застосування росіянами ударних БпЛА з північно-східного напрямку.

15:55, 10 квітня

Ударні БпЛА на північному заході Сумської та на сході Чернігівської областей, курс – західний і південно-західний.

15:31, 10 квітня

Ударні БпЛА на півночі Сумщини, курс – південно-західний.