Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. На севере Сумщины дроны зафиксировали уже в 15:31.

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Куда летят "Шахеды"

17:20, 10 апреля Ударные БпЛА в направлении Житомира с северо-востока!

17:09, 10 апреля Вражеский БпЛА в направлении Киева с востока!

17:04, 10 апреля Обновление по движению ударных дронов БпЛА на северо-востоке, на северо-западе и юго-западе Черниговской области, курс – западный и юго-западный;

БпЛА на севере Киевской области, курс – западный и юго-западный.

16:51, 10 апреля Ударный БпЛА в направлении Чернигова с востока!

16:46, 10 апреля Над городом Славянск (Донецкая область) – вражеский БпЛА.

16:24, 10 апреля Киевская область – угроза применения россиянами ударных БпЛА с северо-восточного направления.

15:55, 10 апреля Ударные БпЛА на северо-западе Сумской и на востоке Черниговской областей, курс – западный и юго-западный.