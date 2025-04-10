Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. На севере Сумщины дроны зафиксировали уже в 15:31.
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Куда летят "Шахеды"
Ударные БпЛА в направлении Житомира с северо-востока!
Вражеский БпЛА в направлении Киева с востока!
Обновление по движению ударных дронов
- БпЛА на северо-востоке, на северо-западе и юго-западе Черниговской области, курс – западный и юго-западный;
- БпЛА на севере Киевской области, курс – западный и юго-западный.
Ударный БпЛА в направлении Чернигова с востока!
Над городом Славянск (Донецкая область) – вражеский БпЛА.
Киевская область – угроза применения россиянами ударных БпЛА с северо-восточного направления.
Ударные БпЛА на северо-западе Сумской и на востоке Черниговской областей, курс – западный и юго-западный.
Ударные БпЛА на севере Сумской области, курс – юго-западный.