Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий городского головы Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.

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Враг пытается запугать мирное население

Россияне пытаются сосредоточивать большое количество БпЛА для удара по одной локации.

Так, это новая тактика, когда враг действует таким образом, что за очень короткое время очень много БпЛА попадает в одно место в один район города Харькова,

– сказал Терехов.

Он рассказал, что 9 апреля атаковали 20 вражеских беспилотников, 17 из которых в течение часа попали по одной территории.

Так, тогда в Харькове возникло много пожаров, пострадали жилые помещения, машины, производства. Травмы получили 4 человека.

Такой тактикой враг пытается запугать мирное население.

Впрочем, как заметил Терехов, люди испугались, но паники не было. Он поблагодарил харьковчан за стойкость.