Зупинити Росію

Ідея оборонного проєкту належить міністру внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметсу. Коли він виступив із пропозицією у 2023 році, то заявив, що безпілотники стали критично важливими як для стримування, так і для активного протистояння загрозам з боку Росії. Передбачається, що країни, які мають спільний кордон із Росією, розгорнуть низку систем, щоб посилити захист від потенційної агресії. Це включатиме не лише виявлення загроз, а й їхню оперативну нейтралізацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Baltic Times.

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Реалізація передбачає широке міжнародне співробітництво і стане справжнім викликом через свою масштабність та технічну складність. Як зазначив Рене Ехасалу, менеджер Естонської асоціації оборонної промисловості, саме спільні дії є ключем до успіху:

Ми хочемо, щоб це був міжнародний проєкт. Ситуація в Європі змінилася за останні кілька років і навіть за останні кілька місяців. Ми не бачимо, що вона стає кращою, і нам потрібно бути готовими. Якщо ми покажемо колективну силу [...] тоді зможемо зупинити цей вид агресії,

– сказав він.

Ехасалу координує зусилля естонських оборонних компаній і прагне залучити до ініціативи партнерів з усієї Європи. Він діє як посередник між приватним сектором і державою, просуваючи ідею створення системи оборони, здатної діяти в складних умовах – від лісів і боліт до гірських снігів.

Війна в Україні стала для європейських країн сигналом тривоги. Особливо непокоїть масштабне і безконтрольне використання дронів з боку РФ. "Ми бачимо, що росіянам байдуже, що саме вони бомбардують і як вони це роблять", – сказав Рене Ехасалу. "Безпілотники є одним із головних джерел хаосу на полі бою, вони руйнують цивільну інфраструктуру. Один з головних уроків полягає в тому, що росіяни використовують все, що можуть, для килимових бомбардувань. Безпілотники тут надовго".

Дрони дешеві та ефективні, а Росія планує будувати їх тисячами. Новий завод на території Білорусі, російського союзника, який розташований поруч із такими європейськими країнами, як Латвія, Литва і Польща, побудує 100 000 дронів у 2025 році. Ехасалу каже, що масовість у цьому випадку переважає над якістю. ЄС не може собі дозволити використовувати ракети вартістю мільйони доларів, щоб збивати безпілотники. Тому потрібні розумні системи, щоб відстежувати їх і збивати за меншу ціну.

Тож розумна система, яка пропонується, – це стіна датчиків, підкріплена унікальною зброєю проти безпілотників. Все це буде під'єднано до штучного інтелекту, щоб допомогти зі швидким і надійним розпізнаванням та виявленням цілей. Людина також завжди буде присутня в цьому процесі прийняття рішень, але систему планують зробити "настільки автономною, наскільки це можливо".

Існують різні рівні виявлення: акустичні датчики, інфрачервоні камери, радіочастотне виявлення. Далі в гру вступають "мобільні контрбезпілотні літальні апарати". Усе це "складає ці шари" єдиної системи.

Наразі в проєкті задіяні кілька оборонних компаній. Одна з них – естонська Rantelon. Свого часу вона створила "глушилку", яка зупиняє саморобні вибухові пристрої від Detona.