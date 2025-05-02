Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та перебувати у безпечних місцях.

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Де атакують БпЛА

До слова, оперативно про тривоги й дронову небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

21:31, 2 травня Над Харковом ударний БпЛА.

21:29, 2 травня Де фіксують дрони: група ударних БпЛА на півдні Сумщини – курс на Полтавщину.

група ударних БпЛА на сході та центрі Чернігівщини – курс південно-західний.

21:27, 2 травня У напрямку Харкова ударні БпЛА.

21:11, 2 травня Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА.

21:08, 2 травня Де зараз атакують дрони група ударних БпЛА на Сумщині – курс на Полтавщину,

група ударних БпЛА на Чернігівщині – курс південно-західний,

загроза застосування ударних БпЛА для Харківської області.



20:52, 2 травня Група БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.

20:51, 2 травня Де оголосили тривогу через загрозу БпЛА: дивіться на карті

20:36, 2 травня Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА.