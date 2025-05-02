Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та перебувати у безпечних місцях.
Дивіться також Боєприпаси, які розкидають російські "Шахеди", стали ще небезпечнішими, – КМВА
Де атакують БпЛА
До слова, оперативно про тривоги й дронову небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Над Харковом ударний БпЛА.
Де фіксують дрони:
- група ударних БпЛА на півдні Сумщини – курс на Полтавщину.
- група ударних БпЛА на сході та центрі Чернігівщини – курс південно-західний.
У напрямку Харкова ударні БпЛА.
Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Де зараз атакують дрони
- група ударних БпЛА на Сумщині – курс на Полтавщину,
- група ударних БпЛА на Чернігівщині – курс південно-західний,
- загроза застосування ударних БпЛА для Харківської області.
Група БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.
Де оголосили тривогу через загрозу БпЛА: дивіться на карті
Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Росія запустила "шахеди" по території України. Нині загроза існує для Сумської області.